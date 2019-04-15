أكبر طائرة في العالم تنهي أولى رحلاتها بنجاح

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

حلقت أكبر طائرة في العالم فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا في أول رحلة للطائرة المصنوعة من الكربون المركب التي أنتجتها شركة «ستراتولونش سيستمز» مع دخولها سوق الفضاء الخاص المربح. يشار إلى أن «ستراتولونش» أسسها بول ألن المؤسس المشارك الراحل لمايكروسوفت.

وأقلعت الطائرة البيضاء اللون (روك) وظلت محلقة لأكثر من ساعتين قبل أن تهبط بسلام إلى ميناء موهافي الجوي والفضائي، حيث هلل مئات الحضور. ويبلغ طول المسافة بين جناحي الطائرة ذات الهيكلين طول ملعب كرة القدم الأمريكية وتسير بستة محركات.

وقال جين فلويد، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتولونش في بيان نُشر على موقع الشركة «يا لها من رحلة أولى رائعة». وأضاف فلويد: «تعزز الرحلة مهمتنا لتقديم بديل مرن لأنظمة الإطلاق الأرضية.. نحن فخورون جداً بفريق ستراتولونش وطاقم الرحلة وشركائنا في سكايلد كومبوزيتس في نورثروب جرومان وبميناء موهافي الجوي والفضائي».

والطائرة مصممة لإطلاق الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء التي يصل وزنها حتى 230 ألف كيلوغرام تقريباً على ارتفاع 35 ألف قدم. وتقول «ستراتولونش» إن الرحلة كانت تستهدف اختبار أداء الطائرة والتعامل مع خصائصها. وأقصى سرعة بلغتها الطائرة خلال الرحلة هو 305 كيلومترات في الساعة وأقصى ارتفاع هو 17 ألف قدم.