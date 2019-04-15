«نت آب» شريك تكنولوجي لـ«جوجل كلاود»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «نت آب» عن اختيارها كشريك تكنولوجيا البنية التحتية لعام 2018 لـ «جوجل كلاود». وتسلمت الشركة الجائزة في مؤتمر «جوجل كلاود تكنولوجي 2019»، الذي أقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتعرف «نت آب» بمساهمتها الكبيرة في إنجازات شركة جوجل المتعلقة بالنظام الإيكولوجي لمنصة «جوجل كلاود»، ما يساعد العملاء في إنشاء وتشغيل التطبيقات على منصة جوجل السحابية بسرعة، عبر استخدام استراتيجية البيانات الصحيحة. وتوفر «كلاود فوليومز» التي طورتها «نت آب»، بالتعاون مع «جوجل كلاود»، للعملاء خدمة مدارة بالكامل ضمن البيئة السحابية لتخزين الملفات، في مجال تطوير التطبيقات والتحليلات والتعلم الآلي.

وتقدم «كلاود فوليومز» خدمات بروتوكول شبكة طبقة التطبيقات SMB، وبروتوكول نظام ملفات الشبكة NFS، لجميع العملاء سواء كانوا يعملون ضمن تشغيل تطبيقات المؤسسات أو في شركات متخصصة بصناعات محددة كالنفط، والغاز، والإعلام، والترفيه وعلوم الحياة، وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى أداء قوي وجاهزية تامة، وتوافر ملفات الوصلات البينية.

واليوم تستفيد أكثر من 30 شركة عالمية رائدة من خدمة «نت آب كلاود فوليومز» لنقل أعباء العمل إلى «جوجل كلاود» بمعدّل 10 مرات أسرع، وبأداء يزيد ثمانية أضعاف عن الحلول البديلة الأخرى.

وقال جون لاتشاو، نائب الرئيس، الخدمات السحابية، كاردينال هيلث: «لقد استطعنا من خلال تعاوننا مع «جوجل كلاود» و«نت آب كلاود فوليوم» من تحقيق نتائج غير متوقعة في نقل أعباء عمل الملفات عالية الأداء، حيث كنا نعتقد أن المسألة ستستغرق شهوراً أو سنوات من العمل».