«دي.إتش.إل» تطلق تطبيق تجارة إلكترونية لأفريقيا

المصدر: برلين - د ب أ

أطلقت شركة خدمات النقل والبريد السريع الألمانية «دي.إتش.إل»، تطبيقاً للأجهزة الذكية باسم «دي.إتش.إل أفريكا إي شوب»، يتيح لمتاجر التجزئة العالمية، بيع سلعها للعملاء في السوق الأفريقية عبر الإنترنت.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن التطبيق يضم أكثر من 200 سلسلة متاجر أمريكية وبريطانية، بدءاً من «نيمان ماركوس» إلى «كارتيه». ويعمل التطبيق حالياً في 11 دولة أفريقيةـ منها جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا.

وبحسب الموقع، فإن الإعلان عن التطبيق الجديد يأتي في الوقت الذي تتأرجح فيه التجارة الإلكترونية في أفريقيا صعوداً وهبوطاً، حيث أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الناشئة «جوميا»، اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي تعثر فيه مؤخراً العديد من مشروعات تجارة التجزئة الرقمية في أفريقيا.

في الوقت نفسه، فإن تطبيق «دي.إتش.إل أفريكا إي شوب»، سيستفيد من شبكة خدمات النقل والشحن العملاقة التابعة لشركة «دي.إتش.إل» في القارة الأفريقية لتوصيل المشتريات إلى باب العميل.