«سامسونغ إيه 80» في الإمارات قريباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سامسونغ» أن الإمارات ستكون من أوائل الدول التي ستشهد إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A80 قريباً، والذي تم تصميمه لتمكين المستخدمين من مواكبة أسلوب الحياة العصرية، والاستمتاع بتجارب استخدام مميزة للبث المباشر. وقد تم تزويد الجهاز بابتكارات استثنائية، تتضمن: شاشة عرض بلا حواف، وأول كاميرا بتقنية الدوران.

وقال طارق صباغ رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يتجه المستهلكون اليوم لاستخدام هواتفهم الذكية بشكل أساسي، بهدف نشر أحداث حياتهم اليومية، عبر التقاط الصور وبث الفيديو المباشر عبر شبكات التواصل.

مواكبة للعصر الجديد، الذي يمكن تسميته عصر البث المباشر، سيوفر جهاز Galaxy A80 المزود بآلية كاميرا مبتكرة، تجربة استثنائية، وبعدسة عالية الدقة، وبالطريقة التي يود المستهلك استخدام العدسات الثلاث، سواءً ككاميرا أمامية أو خلفية، وذلك سيضمن عدم الاضطرار للتضحية بالجودة».

تم تزويد الهاتف بأول كاميرا دوارة من سامسونغ، ما يتيح للمستخدمين تصوير العالم من حولهم بسهولة. وعندما يختار المستخدمون وضعية السيلفي في تطبيق الكاميرا، ستظهر الكاميرات الثلاث تلقائياً في الجزء الخلفي من الهاتف وتدور.

يمكن للمستخدمين بفضل الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابكسل، التقاط صور حية خلال الليل والنهار. وتوفر كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد، القدرة على تصوير مقاطع فيديو، بالتركيز المباشر عن طريق مسح الأهداف المراد تصويرها، للتعرف إلى القياس والعمق.