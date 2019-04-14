5 طلاب يمثلون الإمارات في نهائيات «لاندروفر 4x4» التكنولوجي

المصدر: دبي - البيان

يشارك فريق مكون من خمسة طلاب من مدرسة ريبتون دبي في نهائيات تحدي لاندروفر 4x4 التكنولوجي الذي يقام في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري بجامعة وارويك، مقاطعة كوفينتري. يذكر أن ريبتون دبي ستكون هي المدرسة الوحيدة التي تمثل الإمارات في تلك المسابقة الكبيرة التي تنظمها شركة لاندروفر العالمية للسيارات.

ويكمن الهدف الرئيس من تلك المسابقة في رفع الوعي وتحفيز الطلبة وتشجيعهم على دراسة الهندسة والتصميم عبر تطبيقات من واقع الحياة وعبر تسخير العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات للوصول للنتائج المرجوة. كما أن التحدي يرتكز في فكرته على محاكاة الواقع ومواجهة التحديات والصعاب وذلك عبر العمل من خلال فريق مشترك واتخاذ القرارات الصائبة لحل المشكلة مع تقديم أفضل الحلول.

وعمل فريق طلبة مدرسة ريبتون على تصميم وبناء نموذج مصغر لسيارة رباعية الدفع تعمل بجهاز التحكم عن بعد «ريموت كنترول».