وظائف المستقبل بلا محسوبية عبر «روبوت» يختبر المرشحين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

في المرة القادمة عندما تجري مقابلة عمل قد لا يكون المسؤول عن التوظيف الذي يتعين عليك جذب اهتمامه ونيل رضاه بشراً، وإنما "روبوت".وقال تقرير نشرته مجلة «Futureisme»، إن وكالة التوظيف السويدية «TNG» تستخدم منذ أكتوبر الماضي «رأس روبوت» يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُدعى Tengai لإجراء مقابلات اختبار ليحل محل فرق التوظيف البشرية.

وابتداءً من مايو المقبل سيبدأ الجهاز الروبوتي «تينغاي» في إجراء مقابلات مع المرشحين لشغل وظائف فعلية بهدف القضاء على التحيزات التي يسبغها موظفو التوظيف على عملية التوظيف، وهو مثال مشجع على القضاء على التمييز.

و«تينغاي» جهاز من صنع «فورهات روبوتيكس» وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي والروبوتات الاجتماعية قامت بتصميم رأس الروبوت ليتم وضعه على طاولة حيث يطرح سلسلة من الأسئلة. وعلى عكس طرق الاختيار البشرية التي قد تخض لمجاملات أو واسطة أو محسوبية سيختار «تينغاي» الفائز بكل حيادية.