نمو رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا

المصدر: تشنجتشو - د ب أ

قالت مديرية الجمارك العامة في مقاطعة خنان وسط الصين إن قطارات الشحن الصينية - الأوروبية قامت بـ 234 رحلة مغادرة أو وصول إلى مدينة تشنجتشو، عاصمة المقاطعة، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأضافت المديرية أن قطارات الشحن نقلت 110300 طن من البضائع والسلع بقيمة 763 مليون دولار، بارتفاع نسبته 56.6% و12.1% على التوالي.

واشتملت الواردات بشكل رئيسي على أجزاء الآلات والحديد والفولاذ ومنتجات الصناعات التحويلية والمركبات الكاملة والأجزاء الأوتوماتيكية، بينما غطت الصادرات 1300 مجموعة بما فيها الملابس وأجزاء الآلات والإلكترونيات.