دبي مدينة العروض الفخمة والتسوّق الفاخر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد مطار «ستانستد»، أن دبي تعتبر مدينة العروض الفخمة والتسوّق الفاخر، حيث ارتفعت شعبيتها بنسبة 40% بين المصطافين البريطانيين بفعل الطلب على تجارب أكثر فخامة. جاء ذلك ضمن التقرير الذي نشره موقع «ترافيل ديلي نيوز»، وكشف فيه عن المدن والبلدان التي شهدت أكبر نسبة نمو في أعداد المسافرين، انطلاقاً منه خلال السنوات الخمس الماضية، وأكد في هذا الصدد، أن دبي ماضية قدماً في طريق نجاحها خلال 2019، مع زيادة الطلب على رحلات المسافات الطويلة.

وقالت نرينجا اوستروم، مديرة التسويق في مطار ستانستد: «أصبحت دبي مكاناً مشهوراً يحظى بشعبية واسعة بين المسافرين البريطانيين في السنوات الأخيرة، حيث توفر عروضاً رائعة للسياح، بما في ذلك العديد من وجهات التسوق الفاخرة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأنشطة والنوادي الشاطئية والمناطق الصحراوية».

وأضافت: «استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى دبي، أطلقت طيران الإمارات مساراً جديداً يومياً إلى الوجهة من مطار لندن ستانستد هذا الشهر، كما أننا نستجيب أيضاً للطلب على المسافات الطويلة من خلال استهداف 25 وجهة مسافات طويلة حول العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة في وجهات مثل الشرق الأقصى والهند».

وحلت دبي في المركز الخامس في وجهات السفر من المطار، حيث يبلغ زمن الرحلة، وفقاً للتقرير، 6 ساعات و55 دقيقة على متن طيران الإمارات. وقال التقرير: دبي مدينة حديثة تحفها مناطق صحراوية مشبعة بأشعة الشمس. ودبي مدينة لا مثيل لها تشتهر بعروضها الفخمة والفاخرة للتسوّق.