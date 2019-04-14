«شوبينك.كوم» تطلق مبادرة تسوق في متاجر الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلق موقع «شوبينك.كوم» «Shopinc.com» والذي يعد جزءاً من مجموعة «إميتيك» التي تصنف ضمن أفضل 20 مجموعة تركز على تجربة العملاء، مبادرة التسوق في متاجر التجزئة عبر موقعها لمدة عام للعملاء المحظوظين في الإمارات ويستمر لغاية نهاية أبريل.

وقال راهول دوراجكار، المدير التنفيذي للموقع، إن مبادرة التسوق المجانية لعام واحد عبر موقعنا صُممت لتوجيه الشكر والتقدير لعملائها الأوفياء، كما يعد عرضاً ذا قيمة يهدف إلى تزويد المستهلكين في الإمارات بالمساعدة في نفقاتهم الشهرية، كما نسعى جاهدين لأن نكون بوابة التسوق المفضلة عبر الإنترنت، ونوفر لعملائنا وشركائنا نقطة مركزية من الدعم والقيمة والتجربة المجزية.