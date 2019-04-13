5.6 ملايين مسافر عبر مطار فرانكفورت في مارس

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة «فرابورت إيه جي»، التي تمتلك وتدير مطار فرانكفورت في ألمانيا، أن 5.6 ملايين راكب استخدموا المطار في مارس الماضي بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت حركة الطيران في المطار بنسبة 2.1% إلى 42056 عملية إقلاع وهبوط، فيما سجلت حركة الشحن الجوي زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.2% إلى 202452 طناً مترياً.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، استقبل مطار فرانكفورت قرابة 14.8 مليون راكب بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حركة الطيران بنسبة 3% إلى 116581 عملية إقلاع وهبوط.

وارتفع الوزن الأقصى التراكمي لعمليات الإقلاع في المطار بنسبة 2.9% إلى قرابة 7.3 أطنان مترية، فيما تراجع إجمالي عمليات الشحن بنسبة 2.3% إلى 527151 طناً مترياً.