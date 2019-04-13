انتعاش صادرات الصين بعد عطلة رأس السنة القمرية

المصدر: بكين- د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية انتعاش الصادرات الصينية بعد عطلة رأس السنة القمرية، في ظل تصاعد الشعور بالتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الصين.

وذكرت سلطات الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت في مارس بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.6% عند تقييم قيمة السلع بالدولار الأمريكي، وبلغ حجم الفائض التجاري للصين خلال مارس 33.64 مليار دولار.

ونقلت «بلومبرج» عن تشانج نينج، الخبير الاقتصادي في مجموعة (يو.بي.إس) إن «مشاعر المصدرين تحسنت بفضل التقدم الإيجابي في المحادثات التجارية».