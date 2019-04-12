66 % من الفنادق تسرب بيانات العملاء

المصدر: دبي - البيان

حذر كانديد ويست، الباحث في شركة «سيمانتك»، من أن موقعين من كل ثلاثة مواقع إلكترونية لفنادق (66 %)، يقومان بتسريب بيانات العملاء، ما يسمح باختراق خصوصيتهم.

وقال في بيان صحافي: «بينما كنت أقوم أخيراً بعمليات بحث مكثّفة حول تعرض المواقع الإلكترونية الخاصة بعددٍ من الفنادق لهجمات formjacking، فقد واجهتُ مشكلة تتمثل في احتمالية سرقة بياناتي أنا شخصياً وبيانات عملاء آخرين».

وأضاف ويست: ي قمتُ باختبار عددٍ من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك مواقع تابعة لأكثر من 1500 فندق من 54 دولة حول العالم، وذلك بهدف دراسة نطاق انتشار هذه المشكلة، حيث تبيّن لي أن موقعين لكل ثلاثة مواقع، أو ما يعادل 67 % من هذه المواقع، تقوم عن غير عمدٍ بتسريب أكواد مرجعية خاصة بحجوزات عملائها إلى مواقع تابعة لجهات أخرى، مثل وكالات إعلانات وشركات تحليل بيانات. وتحظى جميع المواقع الإلكترونية التابعة لهذه الجهات بسياسة خصوصية.