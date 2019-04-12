بطاقة دفع مسبق تتيح دخول 48 وجهة في دبي

المصدر: دبي - البيان

تقدم بطاقة دبي (Dubai Pass)، البطاقة مسبقة الدفع، التي أطلقتها كل من iVenture ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) لحامليها إمكانية الدخول إلى المزيد من وجهات الجذب السياحي.

والتي ارتفع عددها بعد تحديث البطاقة من 33 معلماً ووجهة ترفيهية وسياحية إلى 48 معلماً وتجربة مختلفة أي بزيادة 15 وجهة جديدة وبنسبة 45%، وتتضمن باقات مميزة تبدأ من 425 درهماً للبالغين و405 دراهم للأطفال.

وتوفر البطاقة التي أعيد إطلاقها حديثاً قيمة أكبر عند استخدامها للدخول إلى عدد من المعالم السياحية البارزة في المدينة والرحلات والتجارب، مما يتيح للزوّار الاستمتاع بأوقاتهم في المدينة وبأسعار مخفضة.

ويمكن لزوّار المدينة الاستمتاع بـ 48 من التجارب الرائدة، مع فرصة الجمع بين أفضل ما يمكن رؤيته في المدينة، والحدائق الترفيهية، والرحلات البحرية، والمغامرات وغيرها. وسوف تتيح بطاقة دبي لحامليها توفير حوالي 60 بالمائة من القيمة الحقيقية للتذاكر الخاصة بالمعالم التي يرغبون بزيارتها وتجربتها.

فبالإضافة إلى 33 تجربة تتضمنها بطاقة دبي، بما في ذلك حديقة وايلد وادي المائية، وبرج خليفة، ودبي باركس آند ريزورتس، وآي إم جي عالم من المغامرات، ورحلات سفاري في الصحراء، وبرواز دبي، وليغو لاند، فقد أصبح بإمكان حاملي البطاقة الآن تجربة المزيد من الخيارات ومن بينها:

رحلات إماراتي كشتة الثقافية، وسيتي فان تورز سكايلاين تور، ولاجونا ووتر بارك، وهب زيرو، وذا جرين بلانيت، وماتيل بلاي تاون، وفلاينج كب، وباتو دبي (وجهة السيف الثقافية) كروز سنست، وبوك ماي واي فاي، وغريلاين أوديو كومنتري تور تراديشينال ستي تور، وتي ايه بيه فاكتر، وأمازون تور كانال كروز، وفيرتشوال ريالتي بارك، وريل سينما.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدّم بطاقة دبي طريقة سهلة للزوّار للاستمتاع بأوقاتهم في العديد من مناطق الجذب السياحي في الإمارة، وكذلك توفّر قيمة كبيرة للعائلات والمسافرين.

وسوف نواصل عملنا وتعاوننا مع شبكة شركائنا الذين استثمروا بمشاريع مميّزة تتضمّن معالم سياحية ووجهات جذب مبتكرة في مختلف أنحاء المدينة، والتي بدورها تلعب دوراً مهماً في الترويج لإمارة دبي كوجهة مفضلة في المنطقة والعالم».

وتوفّر بطاقة دبي ثلاث باقات تسمح لحامليها استكشاف تجارب مميزة في دبي وبأسعار مشجّعة لكل من البالغين والأطفال، وتتضمن Dubai Select أو Dubai Flexi أو Dubai Unlimited Pass، حيث يتم دعوة الأشخاص حاملي البطاقة لاستكشاف أفضل ما في المدينة بطريقة مرنة وبقيمة أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، فعند شراء بطاقة دبي، سوف يتمكن الزوار أيضاً من الاستمتاع بخصم قدره 50% على تذاكر أحد العروض المميزة في المدينة، وهو عرض لابيرل من دراغون، وذلك بمجرد إبراز بطاقة دبي عند شراء التذاكر.