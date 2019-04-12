«جيريز دناتا» تنال شهادة سلامة

المصدر: دبي - البيان

حصلت «جيريز دناتا»، الرائدة في تقديم الخدمات الأرضية في باكستان، على شهادة تسجيل تدقيق سلامة العمليات الأرضية ISAGO من اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا»، وأصبحت بذلك أول مزود خدمات أرضية يحصل على هذه الشهادة في باكستان.

وأعرب هاريس رضا، نائب رئيس «جيريز دناتا» عن سعادته بنيل هذا الاعتماد العالمي. وقال: «نقوم انطلاقاً من قيمنا الأساسية باعتماد السلامة في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية والتدريب وإدارة الأفراد. كما نراقب ونقيس أداء السلامة باستمرار ونشرك زملاءنا على جميع مستويات لمواصلة تطوير وتحسين الأداء. ويجسد حصولنا على اعتماد ISAGO التزامنا وقدرتنا على تلبية أعلى معايير الصناعة».

وتعد «جيريز دناتا»، إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم وهي مشروع مشترك بين دناتا وشركة جيريز منذ عام 1993. وتعمل الشركة في سبعة مطارات في باكستان، وتوظف 2500 شخص يقدمون خدماتهم الآن لأكثر من 4.5 ملايين راكب من القادمين والمغادرين كما تقوم بمناولة 130 ألف طن من الشحنات سنوياً.

ويعتبر تدقيق ISAGO معياراً عالمياً في صناعة الطيران لمراقبة واعتماد مقدمي الخدمات الأرضية، وهو مكمل لتدقيق السلامة التشغيلية IOSA المعتمد عالمياً أيضاً لتقييم إدارة العمليات وأنظمة التحكم للمشغل الجوي.