الإمارات لتموين الطائرات الأفضل إقليمياً

المصدر: دبي- البيان

نالت «الإمارات لتموين الطائرات» جائزة «أفضل مزود لخدمات الطعام في الشرق الأوسط» من مجلة «باكس إنترناشونال» للسنة الخامسة على التوالي، وتسلم الجائزة، التي تمنح بناء على تصويت القراء، فيصل مفرج، مسؤول العمليات في الشركة التابعة لطيران الإمارات، خلال حفل أقيم في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال فيصل مفرج: «لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا جهود فريق عملنا وحرصهم على توفير أفضل المنتجات وأعلى مستويات الخدمة للعملاء. ويسرنا نيل جائزة أفضل مزود لخدمات الطعام في الشرق الأوسط للسنة الخامسة على التوالي».

وتبحث الإمارات لتموين الطائرات، التي تعد من أكبر شركات التموين على مستوى العالم، باستمرار عن فرص للابتكار وطرق لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات والخدمات من خلال إدخال أحدث التقنيات إلى عملياتها.

وتقدم الإمارات لتموين الطائرات خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات، بالإضافة إلى خدمات المصبغة وإنتاج المواد الغذائية وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار.

كما تعد شريكاً موثوقاً لأكثر من 100 ناقلة ومجموعات فندقية ومؤسسات حكومية ويقوم موظفو الشركة البالغ عددهم 11 ألفاً بتحضير نحو 225 ألف وجبة يومياً، بالإضافة إلى تعامل خدمات المصبغة مع 210 أطنان من الغسيل.