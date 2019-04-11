مطار أبوظبي يعزز ثقافة القراءة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي، عن افتتاح سلسلة جديدة من المكتبات في المبنيين 1 و3 بمطار أبوظبي الدولي، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ضمن مبادرات شهر القراءة الوطني، الذي اختتمت فعالياته في مارس الماضي.

وتشمل سلسلة مكتبات مطار أبوظبي الدولي، المكتبة الرئيسة الواقعة بين البوابتين 14 و18 في ممر العبور ضمن مبنى المسافرين رقم 1، إلى جانب المكتبات المصغرة الموجودة على امتداد الممر المجاور للمدرج بين المبنيين رقم 1 ورقم 3، بالإضافة إلى 3 مكتبات مصغرة أخرى في صالة المغادرين، ضمن المبنى رقم 3، بين البوابتين 33 و35.

وينسجم افتتاح المكتبات الجديدة في مطار أبوظبي، مع توجهات مطارات أبوظبي، الرامية لتعزيز ثقافة القراءة عبر جميع منشآتها، والتي بدأتها بإطلاق مكتبتها الأولى عام 2016، بمناسبة عام القراءة، في سابقة كانت الأولى من نوعها على مستوى مطارات المنطقة.

وزودت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المكتبات بنحو 200 كتاب، لتتيح الفرصة أمام المسافرين من أنحاء العالم، للاستمتاع بمجموعة من الروايات، والكتب المتنوعة، إلى جانب مجموعة من الكتب عن الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نحرص على تشجيع المسافرين ودعوتهم لاغتنام وقتهم في الغوص في عالم القراءة، أو التعرف إلى الإرث الغني لدولة الإمارات».