أعلى وتيرة لأسعار المستهلكين الأمريكيين في 14 شهراً

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأعلى وتيرة في أكثر من عام، لكن التضخم الأساسي يظل محدوداً في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقالت وزارة العمل أمس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4 %، بدعم من زيادة أسعار الأغذية والبنزين والإيجارات وهذه أعلى زيادة منذ يناير 2018 وتأتي بعد ارتفاع الأسعار 0.2 % في فبراير.

وفي 12 شهراً حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9 % وارتفع المؤشر 1.5 % في فبراير مسجلاً أقل زيادة منذ سبتمبر 2016.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في مارس وزيادته 1.8 بالمئة على أساس سنوي. وباستبعاد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 % بما يتماشى مع وتيرة الزيادة في فبراير.

وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 2% مسجلاً أقل زيادة منذ فبراير 2018 وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1 %على أساس سنوي في فبراير.