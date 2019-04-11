تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 4.3%

تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف إلى 4.3% خلال مارس الماضي حسبما أظهرت بيانات حكومية أمس.

وقالت هيئة الإحصاء الكورية إن عدد العاطلين بلغ 1.2 مليون عاطل في مارس الماضي بانخفاض قدره 60 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو أول تراجع سنوي لعدد العاطلين في كوريا الجنوبية منذ 9 أشهر.

كان معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال مارس من العام الماضي قد بلغ 4.6% وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.

وبلغ عدد العاملين في كوريا الجنوبية بلغ بنهاية الشهر الماضي 26.8 مليون عامل بزيادة 250 ألف عامل عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه انخفض معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً 10.8% الشهر الماضي مقابل 11.6% في الشهر نفسه من العام الماضي. سول - د ب أ