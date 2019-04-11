انتعاش مبيعات «تيسكو»

المصدر: لندن- د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية «تيسكو» تحقيق أرباح قبل حساب الضرائب قيمتها 1.67 مليار جنيه استرليني خلال العام المالي المنتهي 23 فبراير الماضي مقابل 1.3 مليار العام المالي السابق وبلغت إيرادات السلسلة 63.9 مليار استرليني مقابل 57.5 مليار العام المالي قبل الماضي بزيادة 11% سنوياً.وبلغت إيرادات السلسلة من الأنشطة المستمرة العام المالي الماضي 56.9 مليار جنيه استرليني بزيادة 11.5% سنوياً.

واقترحت إدارة السلسلة صرف توزيعات نقدية للمساهمين بمعدل 4.1 بنسات لكل سهم من الأسهم العادية ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين العام الماضي إلى 5.77 بنسات لكل سهم .