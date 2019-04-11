المصدر: بكين - وكالات

حصل لي جون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شاومي»، على حزمة تعويضات العام الماضي، تماثل تقريباً ما حققته الشركة من أرباح، لكنه وعد بالتبرع بها، بعد خصم أي ضريبة مستحقة، لأغراض خيرية.

وأوضحت الشركة في مذكرة لبورصة هونغ كونغ، أن «جون» حصل على تعويض لمرة واحدة قدره 636.6 مليون سهم من الفئة «بي» لعام 2018، والتي تبلغ قيمتها حالياً 7.5 مليارات دولار هونغ كونغ (956 مليون دولار)، على أساس سعر سهم إغلاق أول من أمس.

وبلغ صافي الأرباح السنوية المعدلة للشركة الصينية خلال العام الماضي، نحو 8.6 مليارات يوان (1.3 مليار دولار). وأكدت الشركة أن أسهم الفئة «بي» لا تزال تحت سيطرة «جون»، ولم يقم ببيعها، وتم اعتبار حزمة التعويضات الممنوحة لرئيس الشركة في العام الماضي، بمثابة مكافأة لمرة واحدة، عن تفانيه في العمل لمدة 8 سنوات للشركة.