«دناتا» أفضل شركة تموين في أمريكا الشمالية

المصدر: دبي- البيان

نال فريق دناتا للتموين لقب «شركة تموين العام في أمريكا الشمالية 2019» من مجلة «باكس إنترناشونال» وتم توزيع الجوائز في هامبورغ خلال حفل معرض تموين قطاع السفر العالمي. وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: «يسرنا أن نحصد جائرة أفضل مزود لخدمات الطعام التي تحتفي بجودة المنتجات والخدمة والنهج المبتكر الذي نعتمده».

ووسعت دناتا عمليات التموين في سوق أمريكا الشمالية بعد استحواذها على «121 إنفلايت كيترينج»، وتدير حالياً منشآت تموين في 3 مطارات أمريكية (نيويورك وناشفيل وأورلاندو)، حيث تقدم خدمات تموين فاخرة للناقلات الجوية ولطائرات كبار الشخصيات وشركات الطيران الخاصة .

وسوف تفتتح دناتا خلال 2019 منشآت تموين في مطارات بوسطن وهيوستن ولوس أنجليس ونيوارك وسان فرانسيسكو في أمريكا وفانكوفر في كندا.