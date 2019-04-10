الصين تعتزم وقف تعدين الـ«بيتكوين»

المصدر: بكين - د ب أ

قالت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» الصينية القوية، إنها تهدف إلى التخلص التدريجي من تعدين البيتكوين كجزء من قائمة الصناعات المحظورة.يأتي هذا القرار بعد إغلاق البورصات المحلية الصينية للعملة الإلكترونية الشعبية عام 2017 على الرغم من أن الشركات الصينية ظلت حتى الآن أكبر مصدر لتعدين البيتكوين عالمياً.

ولكي تعمل بشكل صحيح، تحتاج البيتكوين إلى «عمال مناجم» لأداء مهام التشغيل والصيانة مثل التحقق من المعاملات والتسجيل في دفتر الحسابات الخاص بالعملة.

ويوجد العديد من المناجم في المناطق النائية مثل إقليم سيشوان ومنطقة منغوليا الداخلية، حيث ازدهرت العملة بفضل سعر الكهرباء الرخيص.

وقالت لجنة التنمية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الصين، إنها سوف تقبل الآراء العامة بشأن الخطة حتى 7 مايو المقبل.