«فيات كرايسلر» تدفع 110 ملايين دولار لعدم الالتزام بالقواعد الأمريكية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت «فيات كرايسلر» موافقتها على دفع 110 ملايين دولار لتسوية دعوى أقامتها مجموعة من المستثمرين يتهمونها بالتضليل في ملف عوادم السيارات التي تعمل بمحرك الديزل وعدم الالتزام بالقواعد الأمريكية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مجموعة من المستثمرين اتهموا الشركة بالادعاء كذباً التزامها بالقواعد الأمريكية بشأن عوامل السلامة في سياراتها، وقالوا إنهم خسروا أموالهم عندما انخفضت قيمة أسهم الشركة بعد الإعلان عن فشلها في تنفيذ خطة استدعاء السيارات المعيبة بالطريقة المناسبة.

وأضافت أن التسوية تمت لصالح مجموعة مستثمرين اشتروا أسهم «فيات كرايسلر» من 13 أكتوبر 2014 إلى 23 مايو 2017 وتحتاج التسوية تصديق المحكمة الاتحادية الأمريكية.