ضريبة فرنسية جديدة تستهدف عمالقة التكنولوجيا

المصدر: باريس - د ب أ

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية ليلة أمس مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة تستهدف شركات الإنترنت والتكنولوجيا العملاقة مثل «آبل» و«أمازون» و«جوجل» و«فيسبوك» رغم انتقادات الولايات المتحدة. وستطبق الضريبة التي تبلغ 3% على الشركات التي يزيد إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم عن 750 مليون يورو (845 مليون دولار) سنوياً منها أكثر من 25 مليون يورو في فرنسا.

وستطبق الضريبة على العمولات التي تحصلها هذه الشركات من المبيعات التي تتم عبر خدماتها الإلكترونية وعلى عائداتها من إعلانات الإنترنت ومبيعات بيانات المستخدمين دون أن تشمل المبيعات المباشرة التي تتم بين الشركة وعملائها عبر شبكة الإنترنت. وتعارض الولايات المتحدة فرض الضريبة حيث تطال كبريات الشركات الأمريكية وسط مخاوف من أن تحذو دولاً أخرى حذو فرنسا.