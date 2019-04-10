متجر للهويات الرقمية المسروقة!

المصدر: دبي - البيان

نشرت «كاسبرسكي لاب» نتائج تحقيق حول متجر إلكتروني سريّ يُدعى «جينيسيس» يتاجر بأكثر من 60.000 هوية رقمية شرعية مسروقة ما يسهّل عمليات الاحتيال التي تستهدف بطاقات الائتمان ويساهم في إنجاحها.

وينطوي المتجر وغيره من الأدوات الخبيثة الأخرى على إساءة استخدام الأساليب الخاصة بمكافحة الاحتيال والقائمة على تقنيات تعلّم الآلات والمتمثل في «الأقنعة الرقمية» وهي ملفات تعريفية فريدة وموثوق بها للعملاء تستند على خصائص سلوكية معروفة .

وتُجري الحلول المتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتيال والقائمة على تقنيات تعلم الآلات تطابقاً مع ما يسمى «القناع الرقمي» للمستخدم في كل مرة يُدخل فيها معلوماته المالية والشخصية لتسوية معاملات عبر الإنترنت.