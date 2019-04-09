100 ألف يعملون في «سامسونج إليكترونيكس» 2018

المصدر: سيؤول - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية وصول إجمالي عدد العاملين في «سامسونج» الكورية الجنوبية، وهي أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم إلى أكثر من 100 ألف عامل في نهاية العام الماضي، بفضل ازدهار سوق أشباه الموصلات العالمية.

وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية إلى أن عدد العاملين في «سامسونج إلكترونيكس» ارتفع خلال العام الماضي بمقدار 3227 عاملاً مقارنة بالعام السابق. ووصل عدد العمال في نهاية العام الماضي إلى 103011 عاملاً وهو أعلى رقم للعمال في الشركة الكورية الجنوبية العملاقة منذ سجلت 101970 عاملاً في 2011.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات هيئة الرقابة المالية القول: إن «هيونداي موتور» لصناعة السيارات هي أكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث إجمالي عدد العاملين لديها والذي بلغ في نهاية العام الماضي 143375 عاملاً بزيادة نسبتها 1.9% أو 2742 عاملاً عن العام السابق.

وزاد عدد العمال في المجموعات الاقتصادية الكورية الجنوبية الكبرى مثل «سامسونج» و«هيونداي موتور جروب» و«إس.كيه» و«لوتي» و«دوسان» خلال العام الماضي».