نمو عدد محطات شحن السيارات الكهربائية بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت رابطة ألمانية أمس، ارتفاع عدد محطات الشحن المتاحة المخصصة للسيارات الكهربائية بشكل واضح في ألمانيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الرابطة الألمانية لشؤون الطاقة والمياه أمس بالعاصمة برلين إضافة 1300 محطة من هذا النوع حتى نهاية مارس الماضي، ما رفع عددها حالياً إلى 17400 محطة تقريباً.

يشار إلى أن بعض المدن الألمانية الكبرى لديها بالفعل خطط التوسع الخاصة بها في هذا الشأن، ولكن الأعداد التي تسعى لتحقيقها لا تزال محدودة.

وكان استطلاع تم إجراؤه مؤخراً لصالح وكالة الأنباء الألمانية قد أظهر أن هناك صعوبات تواجه المحليات غالباً في العثور على مساحات لتخصيصها لمحطات الشحن، كما أن دعم شبكة الشحن الكهربائي لا تزال معقدة للغاية.