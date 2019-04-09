المصدر: بروكسل - د ب أ

قالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على «جنرال إلكتريك» دفع غرامة 52 مليون يورو بسبب تزويدها الاتحاد الأوروبي بمعلومات غير صحيحة، عندما تقدمت بطلب للاستحواذ على شركة مُصنعة لأجزاء توربينات الرياح عام 2017.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريتا فيستيجر إن هذا الفشل يعني أن المفوضية لم تكن لديها كل الحقائق تحت تصرفها عندما استعرضت القضية.

وعندما أخطرت «جنرال إلكتريك» بروكسل في 2017 بشأن خطط استحواذها على «إل إم ويند» المُصنعة لتوربينات الرياح، زعمت أنها لا تملك أي توربينات لتوليد طاقة أكبر من أجل التطبيقات البحرية قيد التطوير، غير التوربينات الحالية لديها، والتي تبلغ قدرتها 6 ميجاوات. ولاحظت المفوضية أن ذلك الادعاء غير صحيح.