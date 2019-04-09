كشف المكتب الاتحادي للإحصاء، أنه تم إصدار تراخيص لبناء عدد من الوحدات السكنية الجديدة بألمانيا خلال يناير الماضي بشكل يفوق المتوسط. وبحسب المكتب تمت الموافقة على بناء 27100 وحدة سكنية جديدة بألمانيا.

وأوضح أن هذا العدد يزيد 9.1% عما تم رصده في الشهر ذاته من العام الماضي، كما أنه يعد أعلى قيمة تم رصدها لشهر يناير منذ 2004. وبحسب بيانات المكتب، فإن إجمالي 23700 وحدة سكنية من هذه الوحدات سيتم بناؤها في مبانٍ جديدة، ومن المقرر أن يكون نصفها تقريباً، نحو 13634 شقة منها، في مبانٍ سكنية متعددة الطوابق. فيسبادن - د ب أ