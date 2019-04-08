دبي مدينة الجمال والمغامرة والأصالة والمعاصرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

وصف تقرير حديث دبي الوجهة البحرية السياحية، بأنها مدينة تجمع بين الجمال والمغامرة والإثارة والأصالة والمعاصرة.

وذكر التقرير الذي نشره موقع«تايمز لوكال نيوز» البريطاني: تنظم شركة رويال كاريبيان إنترناشونال رحلة بحرية إلى المنطقة على متن سفينة الركاب Jewel of the seas، حيث تبدأ المغامرة من بدبي وبمجرد أن تطأ قدماك أرضها، تندهش بناطحات سحاب عملاقة، وسيارات فخمة، وأسواق يفوح منها عبق التوابل، ومغامرات في الصحراء من ركوب الجمال ورحلات السفاري، ويبهرك مزيج القديم والحديث«.

وأضاف التقرير:»في دبي يمكن الاستمتاع بمغامرة تزلج في حلبة داخلية ضخمة، أو الاستمتاع بمغامرة عربية الطابع في الصحراء الشاسعة، أو الانغماس في مراكز التسوق الرائعة الحافلة بكل ما يصبو إليه المرء، ولأصحاب القلوب القوية يمكنهم الاستمتاع بمناظر ساحرة من برج خليفة أعلى ناطحة سحاب، أو الاستمتاع بشواطئها التي لا تغيب عنها الشمس.

والأكثر من ذلك، هناك رحلة مثيرة إلى قمة برج خليفة، الأعجوبة الهندسية المعمارية الأكثر بروزاً في العالم المعاصر. ويعد هذا المبنى المثير للإعجاب هو الأعلى في العالم ويوفر إطلالات خلابة بزاوية 360 درجة على المدينة.

ويضم هذا الصرح المعماري أكبر مركز للتسوق في العالم وهو(دبي مول) الذي يحتضن أحد أكبر أحواض الأسماك في العالم.