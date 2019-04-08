شركة كويتية تطوّر محطة للطاقة الشمسية في الأردن

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت شركة «مشاريع الطاقة البديلة»، إحدى شركات مجموعة «مشاريع الكويت»، عن توقيع عقد مع شركة قعوار للاستثمار، ومقرها الأردن، لتطوير والاستثمار في محطة متكاملة للطاقة الشمسية مزودة بنظام العبور عبر شبكة الكهرباء لصالح شركة «زين - الأردن».

وأضافت الشركة في بيان صحفي إن توقيع هذا العقد يعكس سعي الشركات العالمية لمواكبة التطور في مجال الطاقة والتوجه إلى تخفيض استهلاكها واستبدالها بمصادر أخرى نظيفة ومتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة من الرياح. وتهدف هذه المحطة إلى توفير احتياج شركة «زين - الأردن» من الطاقة الكهربائية من مصدر متجدد وصديق للبيئة.

وقال المدير العام لشركة مشاريع الطاقة البديلة الدكتور حسن قاسم: «إن الاحتباس الحراري مشكلة حقيقية تهدد العالم، والحل يكمن في تخفيض نسب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال استبدال مصادر الطاقة الكربونية التقليدية بمصادر متجددة وصديقة للبيئة والتي من أهمها الطاقة الشمسية».