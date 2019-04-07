السفر عبر الفضاء خيار مفضّل للسائحين خلال 10 سنوات

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

أكد تقرير حديث أن السفر عالي السرعة عبر الفضاء الخارجي خلال عقد من الزمن سيمثل سوقاً سنوياً لا يقل عن 20 مليار دولار ليصبح خياراً مفضلاً للسائحين ويتنافس مع رحلات شركات الطيران طويلة المسافات.

ووفقاً لتقرير أعده موقع «يو بي إس» ونشره «سي إن بي سي» فإن سوق السياحة الفضائية تناهز 3 مليارات دولار بحلول 2030.

وقال المحللان في «يو بي إس» جارود كاسل ومايلز والتون إنه «بينما لا تزال السياحة الفضائية في مراحلها الأولى نعتقد أنه مع براهين التكنولوجيا وانخفاض التكلفة بسبب التكنولوجيا والمنافسة ستصبح السياحة الفضائية أكثر انتشاراً».

وقالت «يو بي إس» إن شركات الفضاء المتنافسة تستثمر بقوة عبر الفرص الفضائية، وتعتقد الشركة أن الوصول إلى الفضاء»هو تمكين لفرص أوسع للاستثمار.

وأضافت: إن رحلات الطائرات ذات المسافات الطويلة ستصبح من الماضي بواسطة الرحلات الجوية من نقطة إلى نقطة على الصواريخ.

وأشارت الشركة إلى خطط SpaceX لاستخدام صاروخ «ستار شيب» الضخم الذي تبنيه ليطير حاملاً نحو 100 شخص حول العالم في دقائق.

وقال 10% من الأشخاص في استبيان أجراه «يو بي اس» إنهم سيختارون المركبة الفضائية على الطائرة للسفر بعيد المدى.