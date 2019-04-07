المصنعون في أمريكا يعانون نقص العمال المهرة

المصدر: واشنطن - الوكالات

تتطلع الشركات الأمريكية الصناعية إلى توظيف ما يُقدّر بنحو 4.6 ملايين عامل خلال العشر سنوات المقبلة، ولكن هناك نقص هائل في المهارات يعوق تحقيق مستهدفهم، وفقاً لدراسة جديدة لرابطة المصنعين في الولايات المتحدة.

ويتدافع أرباب العمل لجذب العمال الذين لديهم المهارات المطلوبة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، وأعلنت الحكومة الأمريكية فقدان القطاع الصناعي 6 آلاف وظيفة في مارس، وهي أول خسارة شهرية منذ عامين، فيما ارتفع متوسط الدخل بالساعة في القطاع بنسبة 1.8% إلى 27.38 دولاراً.

ويسعى المصنعون لشغل تلك الوظائف الشاغرة، وإذا لم يتمكنوا من ذلك سيفقد الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ما يقرب من 454 مليار دولار سنوياً بحلول 2028.