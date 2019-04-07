استطلاع « البيان الاقتصادي»: تحديات تواجه منصات التسويق العقاري الرقمية

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

اتفق الخبراء في السوق العقاري على أن هناك تحديات عديدة تواجه المنصات العقارية الرقمية، وهو ما ظهر في نتائج الاستطلاع الذي أجراه «البيان الاقتصادي» حول مدى إقبال لجوء الباحثين عن عقار للمنصات الرقمية. فقد ذكر 44% على موقع البيان الإلكتروني أنهم يلجأون للمنصات الرقمية، وأيده 58% على موقع فيسبوك، و42% على تويتر.وقد أصبحت بعض تلك المنصات أو المواقع مشهورة بين المستخدمين، لا لكونها الأفضل، بل لكونها الأقدم، وبعضها الآخر اختار طريقة أخرى للشهرة بين الجمهور من خلال نشر أخبار الاستحواذ عليها من المساهمين الفعليين.

وعلى الرغم من أن تلك المنصات والمواقع توفر مئات العقارات، فإنها حتى الآن لم تصل إلى حدود رضا المستخدمين، فتلك المنصات تحتاج إلى إعادة النظر بطريقة عرض العقارات، وقبل ذلك التأكد من مصداقية الوسطاء الذين يعرضون تلك العقارات.

والمشكلة تكمن في أن تلك المواقع لا تستطيع التضييق على الوسطاء كونهم يدفعون أموالاً لتلك المواقع مقابل عرض تلك العقارات، وبالتالي تصبح تلك المواقع رهن حرصها على الإيرادات.

وقال الخبراء إنه يتوجب على تلك المواقع إذا ما أرادت أن تنال رضا المستخدمين أن تبني العلاقات معهم على أساس تقديم القيمة لهم بهدف تحقيق رضاهم، وهذا هو ما يمثل قلب الفلسفة التي يقوم عليها التسويق الحديث، ويمكن القول إن التسويق الفعال إنما يمثل عنصراً حرجاً لتحقيق النجاح لأي منظمة كبيرة كانت أو صغيرة تعمل على مستوى محلى أو عالمي.