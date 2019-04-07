«سيمنس» تعتزم بناء مدينة للبحث العلمي في برلين

المصدر: برلين - د ب أ

تعتزم شركة «سيمنس» الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والإلكترونية، بناء مدينتها «سيمنس 2.0» في العاصمة برلين بحلول بداية عام 2021. وقال عضو مجلس إدارة الشركة سيدريك نايكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن ملامح الحرم الذي ستنشئه الشركة من أجل البحث العلمي والإنتاج والسكن ستتضح نهاية هذا العام، وذلك عند انتهاء المنافسة على تخطيط المدينة والتي ستبدأ هذا الصيف.

وأضاف نايكه: «بعد ذلك، سنقرر التخطيط الفائز، وسيتعين مناقشة هذا القرار مجدداً في مجلس الإدارة»، موضحاً أن المسألة ستحتاج إلى حوالي عام لإبرام اتفاق البناء الملزم.

وكانت سيمنس أعلنت قبل نحو ستة أشهر استثمار نحو 600 مليون يورو في مقرها بحي شبنداو في برلين. وسيُجرى تحديد حجم الإنفاق على نحو دقيق عقب إجراء المنافسة على تخطيط المدينة.