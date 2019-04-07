محمية المرموم أحدث معالم الجذب السياحي في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «Live Trading News» أن محمية المرموم في دبي تعتبر أحدث معالم الجذب السياحي في دبي لما تتمتع به من مناظر طبيعية وصحراوية رائعة وشاسعة، حيث يغطي هذا المشروع الضخم 10% من إجمالي مساحة دبي.

وذكر التقرير أن هذه أول محمية صحراوية غير مسورة في البلاد، تمتد على رقعة تربو مساحتها على 40 هكتارًا من الأراضي الشجرية، ويوجد بها أكثر من 204 أنواع من الطيور المحلية و158 نوعًا من الطيور المهاجرة و26 نوعًا من الزواحف و9 أنواع من الثدييات و39 نوعًا من النباتات. وتضم المنطقة أيضًا 10 كيلومترات من البحيرات، بما في ذلك بحيرات القدرة، وبحيرة الحب الأكثر شعبية، والتي تم تطويرها في غضون 4.5 أشهر، بحسب مسؤولين حكوميين في دبي.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحمية يتوقع أن تضم مزيداً من المخيمات، فضلاً عن المرافق الأخرى مثل منصات مراقبة الحيوانات والطيور، ومسرح في الهواء الطلق.

ورغم أن البحيرات مفتوحة ومتاحة لجميع الزوار، قامت دبي للسياحة بالتعاون مع مشغلة الجولات السياحية«بلاتينيوم هيريتج» لتضفي على الزوار شعوراً بتجربة التقاليد التراثية العريقة. مع الحزم النهارية والليلية، تشمل الجولة عناصر مثل ركوب الجمال وعرض الصقور وتجربة قرية بدوية.