«بوينج» تعتزم خفض إنتاج طائرات «737 ماكس»

المصدر: نيويورك - الوكالات

أعلنت «بوينج» عزمها خفض إنتاج طائرات «737 ماكس» بنحو الخُمس على مدار الأسابيع المقبلة، كما شكلت لجنة خاصة من مجلس إدارتها لبحث التطورات المرتبطة بهذا الطراز.

وذكرت الشركة أنه بحلول منتصف أبريل الجاري، سيتم خفض إنتاجها الشهري من الطراز «737 ماكس» بنحو 10 طائرات إلى 42 طائرة، وهو ما يمثل تراجعاً من جانب «بوينج» عن خطتها السابقة بإنتاج 57 طائرة من هذا الطراز شهرياً بحلول صيف هذا العام. تأتي الخطوة بعد أسابيع من حادث سقوط طائرة إثيوبية طراز «737 ماكس» بعد أقل من 5 أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من نفس الطراز ما أسفر عن مصرع 157 شخصاً.

ورغم أن «بوينج» أكدت سلامة الطراز «737 ماكس»، إلا أن مديرها التنفيذي أعلن اعتذار الشركة عن الحادثين كما تعهد تحديث برمجياتها وأنظمتها لتلافي العيوب الفنية.