تراجع أسعار المنازل في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

قال مصرف «هاليفاكس» البريطاني للقروض العقارية إن أسعار المنازل في المملكة المتحدة شهدت انخفاضاً في مارس الماضي في أعقاب ارتفاع كبير في فبراير.

ووفقاً لوكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.6% الشهر الماضي، في أعقاب قفزة بواقع 6% في الشهر السابق عليه. وكان المؤشر تراجع بنسبة 3% في يناير.

وارتفعت الأسعار خلال الربع السنوي (يناير - مارس) بنسبة 3.2%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ويتوقع «هاليفاكس» ارتفاع الأسعار حول هذا المعدل العام الجاري.

ورغم ذلك، ستظل هذه المكاسب دون المستوى الذي تحقق قبل سنوات قليلة، حيث تلقي قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بظلالها على سوق العقارات. وتبدو الأمور أشد وطأة في لندن على خلفية الاضطرابات جراء تطورات بريكست، حيث كشف تقرير لمؤشر «نيشنوايد» أن أسعار المنازل في العاصمة البريطانية تراجعت بأسرع وتيرة لها منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عقد.