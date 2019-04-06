72 % من كبرى الشركات تستثمر بإنترنت الأشياء

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

كشف تقرير أن 72% من الشركات العالمية الكبرى تستثمر في إنترنت الأشياء و61% منها تستثمر في «بلوك تشين»، بينما يستثمر 68% من الشركات في الذكاء الاصطناعي ويستثمر 58% من الشركات العالمية في الواقع المعزز.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة «أوكتا» بالتعاون مع صحيفة كوين تلغراف أن غالبية الشركات العالمية الكبرى تستثمر في التقنيات الجديدة المذكورة آنفاً، بناء على دراسة اتجاهات التطورات التقنية وفرص الأعمال في كبرى شركات العالم.

وشملت الدراسة التي أجرتها المؤسسة 1050 شركة عالمية في تقنية المعلومات والأمن والهندسة، تقل عائداتها عن مليار دولار.

وأوضحت «أوكتا» أن صناع القرار في هذه الشركات هم المسؤولون عن اتخاذ القرارات الخاصة بشراء أنواع ومنتجات التقنية الحديثة.

أجريت الدراسة خلال شهري يناير وفبراير العام الجاري لمعرفة كيف تطبق الشركات التقنية الحديثة. وأكدت الدراسة أن غالبية صناع القرار في الشركات يفضّلون الاستثمار في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.