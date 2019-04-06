الأجور في اليابان مستقرة

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت الحكومة اليابانية أن الأجور الشهرية في البلاد لم تتغير تقريباً خلال شهر فبراير، بينما ارتفع استهلاك الأسر.

وارتفع متوسط الدخل الشهري المعدل حسب التضخم بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس سنوي إلى 526 ألفاً و271 يناً (أربعة آلاف و711 دولاراً) في فبراير، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وأضافت الوزارة أنه في الوقت نفسه، ارتفع متوسط إنفاق الأسر في البلاد بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي إلى 271 ألفاً و232 يناً، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.

وبالرغم من سلسلة من الإجراءات التحفيزية الواسعة، أخفقت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي في تحقيق تنمية اقتصادية قوية وسط تباطؤ الإنفاق وركود الأجور. وفي 2018، تراجع متوسط دخل الأسر من الرواتب بنسبة 0.6%، كما تباطأ إنفاق الأسر بنسبة 0.4%، حسب الوزارة.

وكان آبي قال إن حكومته سترفع ضريبة المبيعات من 8% إلى 10% بالموعد المحدد في أكتوبر، رغم أن خبراء حذروا من أن تلك الزيادة قد تؤدي إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص.