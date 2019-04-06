تراجع حاد في أرباح سامسونغ

المصدر: سيئول - د ب أ

ذكرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة، أنها سجلت تراجعاً حاداً في أرباحها التشغيلية في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض قدره 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 6.2 تريليونات وون (5.5 مليارات دولار).

وفي الفترة من يناير إلى مارس من عام 2018، سجلت الشركة العملاقة أرباحاً تشغيلية بقيمة 15.64 تريليون وون، بزيادة قدرها 52% على العام السابق، مدعومة بارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية.

ويتوقع أيضاً أن تبلغ المبيعات الموحدة في الربع الأول من عام 2019 حوالي 52 تريليون وون، بانخفاض قدره 14 % عن 60.56 تريليون وون المسجلة قبل عام.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن الانخفاض مرتبط بانخفاض أسعار رقائق الذاكرة وضعف الطلب على لوحات العرض.