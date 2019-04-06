«بوينغ» تسلّم طرازاً جديداً من «دريملاينر» لشركة يابانية

المصدر: شيكاغو - د ب أ

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات تسليم أول طائرة من ثلاث طائرات طراز 787-10 دريملاينر إلى شركة طيران «أول نيبون إيرلاينز» اليابانية.

وبذلك تصبح «أول نيبون إيرلاينز» أول شركة طيران في آسيا تقوم بتشغيل سائر فئات الطراز دريملاينر.

وتمثل الطائرة الجديدة امتداداً للطراز المعروف 787-9، ويبلغ عدد مقاعدها 330 مقعداً موزعة على درجتين قياسيتين، بزيادة تصل إلى أربعين مقعداً مقارنة بالطراز السابق. وتتميز الطائرة 787-10 بفعالية أعلى في استهلاك الوقود واقتصاديات التشغيل بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالطراز السابق.

وبعد تسليم الطائرة الجديدة، يصل عدد طائرات دريملاينر التي تعمل ضمن أسطول «أول نيبون إيرلاينز» إلى 67 طائرة، بينها 36 طائرة من فئتي 787-8 و787-9، لتمتلك الشركة بذلك أكبر أسطول من طائرات 787 على مستوى العالم.