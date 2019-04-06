فرنسا مصممة على فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت

المصدر: بوخارست - أ ف ب

أكدت فرنسا عزمها فرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة، مهد تلك الشركات.

ولدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بوخارست، أكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن التخلي عن مشروع قانون الضرائب الذي قدّم في 6 مارس، ليس مطروحاً. وقال لومير إن فرنسا «مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية».

وأكد أن كل الدول تتخذ قراراتها المتعلقة بالضرائب بحرية وبشكل سيادي، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو. وحث الأخير فرنسا على العدول عن فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت، وذلك خلال لقاء مع نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان.

ورأى بومبيو أن تلك الضريبة «سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها».