«سناب» تدشن منصة للألعاب

المصدر: نيويورك - رويترز

دشنت شركة «سناب» منصة للألعاب ضمن تطبيقها «سناب شات»، تتضمن ألعاباً أصلية وأخرى من أطراف ثالثة مثل (زينجا) و(تايني رويال)، بهدف الحفاظ على قاعدة مستخدميها الحاليين واجتذاب مستخدمين جدد.

وأعلنت الشركة عن عدد من الخصائص الجديدة لمنتجات قائمة بالفعل، وأضافت برامج من شركة «بونيم موراي» للإنتاج و«باز فيد»، وكذلك فلاتر للواقع المعزز تشمل نماذج من معالم شهيرة. كما قالت إنها ستسمح للمعلنين بشراء مساحات إعلانية يمكن عرضها خارج منصة سناب شات.

تهدف الخصائص والمحتوى الجديد إلى زيادة المدة التي تستخدم فيها الشريحة الأساسية للمستخدمين بين 13 و34 عاماً التطبيق.