«إعمار» تزيّن مشروع الواجهة البحرية بتصاميم إيلي صعب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

استعانت شركة «إعمار العقارية» بالمصمم اللبناني العالمي المبدع إيلي صعب، لتصميم الواجهة البحرية لمشاريع إعمار في دبي.

وسيحظى مشروع الحي السكني الترفيهي المتكامل «إعمار بيتش فرونت» بلمسات أنيقة وفاخرة طبعت أسلوب صعب منذ البدايات ووصلت إلى العالمية عبر نجوم كبار أثنوا على إبداع تصاميمه.

ويحتضن الموقع المميز على الواجهة المائية لـ«دبي هاربر» وحدات سكنية فاخرة ذات إطلالة على البحر ونخلة الجميرا، وتتمتع بشاطئ خاص. ويعد مشروع «بيتش فرونت» من «إعمار» الممتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة بأسلوب حياة على طريقة ميامي بيتش، وباقة متكاملة من محطات المتعة والترفيه الموزعة على المطاعم والمتاجر وأماكن التسلية.

يشار إلى أن إيلي صعب، الذي ستحمل تصاميم المشروع توقيعه، قد بدأ رحلته مع الأثواب بعمر التاسعة ليفتتح أول محترف فني له وهو في السابعة عشرة. وانطلقت مسيرته مكللة بالنجاح.

حيث اختارت أبرز نساء العالم الارتداء من تصاميمه مثل نجوم هوليوود كأنجلينا جولي وهالي بيري وميريل ستريب. واليوم تباع التصاميم التي تحمل علامة صعب التجارية في أكثر من 150 متجراً في العالم بما فيها متاجر «هارفي نيكولز» و«بوتيك 1».

وستبدأ عملية بيع الوحدات المزدانة بلمسات صعب في الخامس من أبريل المقبل، حيث تطرح «إعمار» أول شقق للراغبين بالشراء في وجهة «بيتش فيستا» السكنية الفاخرة وهي عبارة برج مزدوج من 33 طابقاً وآخر مؤلف من 26 طابقاً.