دبي وجهة لإقامة حفلات الزفاف الهندية

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي التجاري العالمي مذكّرة تفاهم مع شركة «ريجنج تايجر إيفنتس» الهندية، الممثّل الحصري لشركة «ويدنج ديزاين كومباني»، إحدى أهم الشركات الهندية الرائدة في تنظيم حفلات الزفاف في الهند ومختلف الوجهات العالمية.

وسوف تتيح هذه الشراكة مع «دي أكس بي لايف»، التابعة لمركز دبي التجاري العالمي في الترويج لدبي كوجهة لإقامة حفلات الزفاف الهندية، كما تتيح للمقيمين في الإمارات إقامة حفلات الزفاف التي يحلمون بها في الوجهات العالمية التي يختارونها.

وقالت فاندانا موهان، مؤسسة ومالكة شركة ويدنج ديزان كومباني: «تهدف ويدنج ديزاين كومباني، إلى إلهام الناس وإسعادهم بتنفيذ حفلات الزفاف التي يحلمون بها، خاصة وأننا نملك عقوداً من الخبرة في تنظيم حفلات الزفاف الفريدة في مواقع متميزة مثل فلورنسا، وسان موتيتز، وإيبيزا. وفي حين تُمثل دبي بالفعل وجهة شهيرة لإقامة حفلات الزفاف، فإننا نسعى لجعلها الوجهة الأشهر لإقامة حفلات الزفاف الهندية».

وقال خالد حمادي، النائب الأول للرئيس لخدمات الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يمتلك المركز خبرة طويلة في تنظيم واستضافة حفلات الزفاف الراقية من جميع المستويات، ويوفّر العديد من القاعات التي تلبي جميع احتياجات العملاء، وتمكننا من استضافة جميع حفلات الزفاف الراقية».