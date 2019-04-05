52% من مستخدمي الإنترنت: الخصوصية الكاملة في العالم الرقمي باتت أمراً مستحيلاً

كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها «كاسبرسكي لاب» عن أن 52% من مستخدمي الإنترنت يشعرون بأن الخصوصية الكاملة في العالم الرقمي الحديث باتت أمراً مستحيلاً.

وذكر 21% ممن شملتهم الدراسة أنهم سيكونون مسرورين بالتفريط بخصوصية بياناتهم ومشاركة الآخرين بها إذا حصلوا على مكسب ما في المقابل، على الرغم من العواقب الوخيمة المرتبطة بإساءة استخدام البيانات الشخصية أو وقوعها في الأيدي الخطأ. وقال 42% إنهم مستعدون لقبول المال في مقابل منحهم شخصاً غريباً حق الوصول بالكامل إلى بياناتهم الخاصة.

ولكن مع زيادة احتمال مشاركة مستخدمي الإنترنت أشخاصاً غرباء في بياناتهم الخاصة لقاء مقابل ما، يرى الخبراء أن اتباع نهج يقوم على المنفعة قصيرة الأمد يمكن أن يؤدي إلى حدوث أضرار فادحة على الأمد البعيد.

وقالت مارينا تيتوفا، رئيس قسم تسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي لاب: «إن إساءة استخدام بيانات المستخدمين أو استخدامها ضدهم متاح حولنا في مجموعة من السيناريوهات». دبي - البيان