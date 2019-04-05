5.3 % نمو حركة السفر الجوي في فبراير

المصدر: دبي - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن حركة نقل الركاب بالطائرات على مستوى العالم زادت 5.3% في فبراير الماضي.

وقال الاتحاد إن السعة الاستيعابية للطائرات زادت بنسبة 5.4% خلال الشهر نفسه. وأشار الاتحاد إلى انخفاض مستويات الطلب (الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر) بنسبة 4.7% خلال فبراير قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبناءً عليه، يُعد هذا الشهر الرابع على التوالي من تراجع مستويات النمو السنوية، وصاحب أسوأ أداء خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يمر قطاع الشحن بحالة من الركود، وخاصة مع تسجيل أحجام الشحن خلال الأشهر الأربعة الماضية معدلات أقل مما كانت عليه في العام الماضي.

وبالنظر إلى ضعف الإقبال على الطلبات وتدهور ثقة المستهلكين والتوترات التجارية التي تحوم حول القطاع، فإنّه من الصعب رؤية أيّ تحسن على المدى المنظور».