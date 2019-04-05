ارتفاع ملحوظ في استهلاك الفشار عالمياً

المصدر: دبي - البيان

توقع تقرير صادر عن شركة «Allied Market Research» أن يصل سوق الفشار العالمي إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023 مسجلاً بذلك معدل نمو سنوياً مركباً نسبته 7.6% من عام 2017 إلى عام 2023. مما يدفع شركات منتجات السلع الاستهلاكية لإطلاق منتج فشار جديد، ويحفّز روّاد الأعمال على بدء فكرة مبتكرة تلبي ما تحتاجه المنطقة.

ومن هذا المنطلق بدأت شركات عالمية بالدخول إلى السوق الإقليمية لمنافسة شركات السلع الاستهلاكية حيث تعتبر مشاركة علامة «جو آند سيف» البريطانية هي الأبرز ضمن هذا القطاع في المنطقة خصوصاً مع ارتفاع الطلب على منتجات أكثر تخصصية ومكوّنات صحيّة مع التركيز على التحضير اليدوي.

حيث تأسست «جو آند سيف» ضمن مشروع عائلي يركز على تحضير الفشار يدويّاً بمكوّنات صحيّة تلائم تنوّع الأفراد وأخذت العلامة اسمها من مؤسسها جوزيف سوفِر الذي أطلق المشروع مع زوجته جاكي وابنهما الأكبر آدم لتبدأ مع ذلك رحلة في عالم الفشار تتخلّلها جوائز عالمية وخطة توسّع كبير في المنطقة.

وقد ساهم ارتفاع الطلب العالمية على هذه السلعة في توسّع العلامة لتنتشر في أكثر من 20 دولة من مختلف مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. أما في الإمارات فيمكن الحصول على ما تقدّمه العلامة في محال التسوّق الكبرى مثل سبينيس وويتروس.

إضافة إلى توافرها في أرقى وجهات الدولة مثل فندق برج العرب وفندق ماندارين أورينتال وعالم وارنر براذرز أبوظبي وعلى متن طيران الإمارات.

وإضافة إلى كون الفشار محضر يدويّاً، فإن جو آند سيف تقدّم أكثر من 40 نكهة غير اعتيادية أو مألوفة في المنطقة.