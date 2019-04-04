أوراق الموز بدلاً من البلاستيك بفيتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية أمس، أن العديد من المحلات الكبرى في فيتنام، انضمت إلى حملة تهدف إلى استخدام المنتجات غير البلاستيكية لتغليف الخضراوات، في مسعى لحماية البيئة.

وقال موقع «في.إن إكسبرس» الإلكتروني، إن سلاسل المحلات الكبرى الثلاثة الأكبر في فيتنام، وهي «لوت مارت» و«سايجون كوب» في مدينة هو شي منه، و«بيج سي» في هانوي، بدأت استخدام أوراق الموز، بدلاً من أكياس البلاستيك لتغليف الخضراوات.

وأضافت الصحيفة أن المتسوقين في محلات «لوت مارت» في مدينة هو شي منه، تفاجؤوا مؤخراً برؤية البصل الأخضر والبامية وغير ذلك من الخضراوات، مغلفة بأوراق الموز، مشيرة إلى أن الشركة ستوسع استخدام أوراق الموز، لتشمل السلسلة الكاملة في البلاد، أواخر هذا العام، في أعقاب فترة تجريبية في المدينة الواقعة جنوبي البلاد.